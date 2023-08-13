الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة عصابة سرقة الأجانب في قصر النيل

ارشيفية
ارشيفية

تستكمل محكمة جنايات قصر النيل، غدًا، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل بدافع السرقة.

تعود أحداث الواقعة لتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" مصابين بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما، وإيهامهما بأنهم جامعو قمامة وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة مبلغ مالي، وهاتف محمول، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات و4 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجني عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهما، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

في سبيل ذلك، حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعو قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجني عليهما، إلا أنهما قاوماهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة.

وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقي المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي، هاتفين محمولين، كما أقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات قصر النيل سلاح أبيض سكين سرقة مبلغ مالى هاتف محمول

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