25 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على مخابز أبوقرقاص بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حملة تموينية رقابية وتفتيشية بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز علي المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات وضبط المخالفات أسفرت عن ضبط وتحرير 25 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخابز المخالفة.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن الوحدة المحلية بالمركز، نظَّمت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف إدارة التموين بأبوقرقاص، على المخابز البلدية؛ لضبط كل المخالفات والتأكد من جودة الخبر المنتج، أسفرت الحملة عن تحرير عدد ٢٥ محضرًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وشملت نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود سجل وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط الأسواق والأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي، حرصًا على صحة وحياة المواطنين وضبط جميع المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيالهم بدون أية استثناءات.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص تشن هذه الحملات الرقابية بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري وذلك للعمل على استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط المخالفات التموينية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

حملة تموينية علي المخابز ابوقرقاص بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز ابوقرقاص بالمنيا