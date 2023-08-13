شيري ني ماريا.. اللحن ذو النغمات المختلفة بحسب مناسبات الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفترة صوم السيدة العذراء مريم التي تنتهي يوم 21 من أغسطس الجاري مستغرقة 14 يوما متصلة.

وقال المرتل مينا سعد، استاذ الألحان والتسبحة والمزامير، في مركز إعداد وتأهيل الخدام، إن لحن شيري ني ماريا يعتبر أحد الألحان الرئيسية والاساسية في صوم السيدة العذراء إذ أنه يعتبر لحن التحية والسلام في الكنيسة للسيدة العذراء، وهناك عدة الحان تسمى شيري ني ماريا الاول في القداس الإلهي ويلقب بمرد الابركسيس اي اللحن الذي يقال قبل قراءة الابركسيس مباشرة علما بان الابركسيس هو فصل من السفر الذي يروي قصة تاسيس الكنيسة الاولى.

وتقول كلمات ذلك اللحن: شيرى نى ماريا تى اتشرومبى ايت نيسوس ثى ايت آسميسى نان أم افنوتى بى لوغوس .. إك إزماروؤوت آليثوس نيم بيك يوت إن أغاثوس نيم بى إبنيفما إثؤواب جى أك سوتى إممون

هذا وتعني هذه الكلمات بحسب الترجمة للغة العربية: السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة التي ولدت لنا الله الكلمة.. مبارك أنت بالحقيقة مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك اتيت وخلصتنا.

كما يوجد بالكنيسة لحنا أخرا يقال في تسبحة منتصف الليل وتحديدا في ليلة يوم الأحد يسمى أيضا شيري ني ماريا ولكليهما لحنا طويلا ترتله الكنيسة في أوقات الإتاحة لاسيما في منتصف الليل فغالبا ما يرتله رهبان الأديرة، بينما يزداد عنه طولا الذي يقال في القداس الالهي إذ أنه يتكون من 7 محطات لحنية لذا يسمى في الوسط الكنسي بـ«شيري السبع محطات».