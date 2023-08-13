مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام تولوز في الجولة الأولى للدوري الفرنسي

أعلن بيير أريستوي، المدير الفني لنانت، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه تولوز، في الرابعة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لا البوجوار)، في إطار الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

وسيقود المصري مصطفى محمد، هجوم نانت، في لقاء اليوم، إلى جانب كل من موسيس سيمون، وفلوران مولييه، وماركوس كوكو.

وجاء تشكيل نانت في مباراة تولوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لوفونت

خط الدفاع: رونايل بيير جابرييل، نيكولاس بالويس، ناثان زيزي، كوينتين ميرلين

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا، صامويل موتوسامي

خط الوسط الهجومي: موسيس سيمون، وفلوران مولييه، وماركوس كوكو.

خط الهجوم: مصطفى محمد

وكان مصطفى محمد، قد انضم بشكل نهائي، إلى صفوف نانت، قادمًا من جلطة سراي التركي، بعد أن لعب لصفوف نانت، معارًا في الموسم الماضي، من النادي التركي.

ووقع المهاجم المصري، عقدًا مع نانت، يمتد حتى يونيو عام 2027.