إصابة 7 فى انقلاب ميكروباص بالمعادى

وقع حادث انقلاب ميكروباص داخل نفق المعادى اتجاه العين السخنة أسفر عن إصابة 7 مواطنين، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى داخل نفق المعادى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.