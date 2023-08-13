إخماد حريق نشب فى منزل بقرية نعيم ببنى سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأحد، على حريق نشب في منزل بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، دون وجود خسائر بشرية، أو إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية نعيم بمركز بني سويف.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد سيارتين إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليها وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، وتبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة.