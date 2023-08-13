الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم شقة لتصنيع الإستروكس فى القاهرة

استروكس
استروكس

نجحت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى ومروجى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة بناءً على توجيهات اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بالمعصرة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المُشار إليها، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام- كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرامات- كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع– ٦٠ كيسًا بداخلها كمية من الإستروكس المخدر- كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريبًا).

مديرية امن القاهرة تشكيل عصابي وزارة الداخلية

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