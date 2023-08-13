الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| مواعيد اختبارات "كابيتانو مصر" بالقاهرة.. وأبرز معلومات عن متحور كورونا الجديد

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدر العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند". 

الصحة: لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 فى مصر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 في مصر، ولكن وارد في أي لحظة الإصابة وسيتم الإعلان بكل شفافية.. للمزيد اضغط هنا.

إقبال غير مسبوق.. مواعيد اختبارات "كابيتانو مصر" بالقاهرة

أعلنت إدارة برنامج "كابيتانو مصر" عن الاكتفاء اليوم بالعدد المتقدم في اختبارات مركز شباب الجزيرة، نظرًا للإقبال غير المسبوق في اختبارات محافظة القاهرة وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكتروني من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصًا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية.. للمزيد اضغط هنا.

تقارير إسبانية تكشف موقف الهلال من استغلاله بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، برفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.. للمزيد اضغط هنا.

بعد بيان "الصحة".. أبرز المعلومات عن متحور كورونا الجديد

تصدر متحور كورونا الجديد محركات البحث على جوجل، وذلك بعدما صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة جديدة من كوفيد سريعة الانتشار على أنها "متحور مثير للاهتمام". هذه السلالة تحمل اسم EG.5، وهي من متغيرات أوميكرون لفيروس كورونا، ويزداد انتشاره على مستوى العالم، بما في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة والصين.. للمزيد اضغط هنا.

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