إقبال غير مسبوق.. مواعيد اختبارات "كابيتانو مصر" بالقاهرة

أعلنت إدارة برنامج "كابيتانو مصر" عن الاكتفاء اليوم بالعدد المتقدم في اختبارات مركز شباب الجزيرة، نظرًا للإقبال غير المسبوق في اختبارات محافظة القاهرة وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكتروني من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصًا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية.

وأكدت الإدارة أن الاختبارات مستمرة ومفتوحة على مدار الأيام المقبلة حتى الانتهاء من اختبار جميع الأعداد المتقدمة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، وذلك في الأماكن والمواعيد التالية:

- الثلاثاء ١٥ أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير، فبراير، مارس ٢٠٠٩، في مركز شباب الجزيرة.

- الأربعاء ١٦ أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل، مايو، يونيو ٢٠٠٩، في مركز شباب الجزيرة.

- الخميس ١٧ أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو، أغسطس، سبتمبر ٢٠٠٩، في مركز شباب الجزيرة.

- السبت ١٩ أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر ٢٠٠٩، في مركز شباب الجزيرة.

- الأحد ٢٠ أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير، فبراير، مارس ٢٠٠٩، في مركز شباب التجمع الأول.

- الإثنين ٢١ أغسطس للمتقدمين من مواليد أبريل، مايو، يونيو ٢٠٠٩، في مركز شباب التجمع الأول.

- الثلاثاء ٢٢ أغسطس للمتقدمين من مواليد يوليو، أغسطس، سبتمبر ٢٠٠٩، في مركز شباب التجمع الأول.

- الأربعاء ٢٣ أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر ٢٠٠٩، في مركز شباب التجمع الأول.

- لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات غير لمواليد ٢٠٠٩ فقط.

- يسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب فرد واحد فقط من أسرته.