تقارير إسبانية تكشف موقف الهلال من استغلاله بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، برفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم نيمار بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف، في ظل رغبته في العودة مجددًا إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

يأتي ذلك بعدما أكدت التقارير الصحفية، أن لويس إنريكي، المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان، استدعى نيمار وماركو فيراتي، وأبلغهما بأن النادي لا يعتمد عليهما هذا الموسم.

- الهلال يرغب في حسم صفقة نيمار في الصيف الحالي

وبناء عليه، أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى اهتمام نادي الهلال السعودي بالحصول على خدمات نيمار في الصيف الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية، أن نيمار يجري مفاوضات متقدمة مع الهلال بعدما أرسل النادي السعودي عرضًا رسميًا إلى البرازيلي.

ونوّهت التقارير، أن "نيمار" يريد الهروب من باريس سان جيرمان عن طريق الهلال السعودي، ومنها يعود إلى صفوف فريقه السابق برشلونة على سبيل الإعارة.

- موقف الهلال السعودي من استغلاله بشأن عودة نيمار إلى برشلونة

من جانبها، كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن موقف نادي الهلال تجاه خطة نيمار باستغلال النادي السعودي من أجل العودة إلى برشلونة على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير، أن الهلال يرفض فكرة أن يكون "كوبري" - حسب وصف الإذاعة الإسبانية- واستغلاله بشأن عودة نيمار إلى برشلونة بعد التعاقد معه حتى ولو على سبيل الإعارة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية، إلى محاولات نيمار للرحيل عن باريس سان جيرمان، تنفيذًا لشروط إدارة برشلونة التي ترفض الدخول في مفاوضات مع النادي الفرنسي، تجنبًا لحدوث أي خلافات.

وتشهد الفترة الحالية عدم وجود وفاق بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، خاصة بعد رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي وانضمامه إلى قلعة "حديقة الأمراء".

يذكر أن فريق الهلال السعودي قد أبرم أربع صفقات في الصيف الحالي، وهي المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، البرازيلي مالكوم، روبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.