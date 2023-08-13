الصحة: لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 فى مصر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 في مصر، ولكن وارد في أي لحظة الإصابة وسيتم الإعلان بكل شفافية.

وعن تفاصيل انتشار متحور أوميكرون الجديد EG5 بـ51 دولة، قال عبدالغفار لـ "الدستور" إنه في 5 مايو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا، ومنذ أسبوع تقريبًا أعلنت المنظمة عن أن هناك متحورًا جديدًا مثيرًا للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه يشكل تهديدًا على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات.

وأضاف أن الأدلة العلمية تقول إنه أكثر انتشارًا، ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبئًا مرضيًا أكثر على المصابين، وعلى الرغم من انتشاره في 51 دولة، ولكن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوم يؤكد انخفاض عدد الحالات المصابة بكورونا.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، نصحت بضرورة الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما نصحت الدول بالإبلاغ عن وجود أي حالات، والحفاظ على الفحوصات والتحاليل وعدم إهمال البنية التحتية الصحية التي اكتسبتها الدول خلال فترة كوفيد استعدادًا لأي طارئ.