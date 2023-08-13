الأحد 13 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 فى مصر

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يثبت وجود حالات مصابة بمتحور أوميكرون الجديد EG5 في مصر، ولكن وارد في أي لحظة الإصابة وسيتم الإعلان بكل شفافية.

وعن تفاصيل انتشار متحور أوميكرون الجديد EG5 بـ51 دولة، قال عبدالغفار لـ "الدستور" إنه في 5 مايو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنهاء حالة الطوارئ العامة المرتبطة بكورونا، ومنذ أسبوع تقريبًا أعلنت المنظمة عن أن هناك متحورًا جديدًا مثيرًا للاهتمام ولكنه لا يبدو أنه يشكل تهديدًا على الصحة العامة أكثر من غيره من المتحورات.

وأضاف أن الأدلة العلمية تقول إنه أكثر انتشارًا، ولكنه ليس أشد ولا يسبب عبئًا مرضيًا أكثر على المصابين، وعلى الرغم من انتشاره في 51 دولة، ولكن آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الانتشار لفيروس كورونا خلال آخر 28 يوم يؤكد انخفاض عدد الحالات المصابة بكورونا.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، نصحت بضرورة الحفاظ على التطعيمات للفئات الأكثر عرضة للإصابة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما نصحت الدول بالإبلاغ عن وجود أي حالات، والحفاظ على الفحوصات والتحاليل وعدم إهمال البنية التحتية الصحية التي اكتسبتها الدول خلال فترة كوفيد استعدادًا لأي طارئ.

الصحة حالات مصابة متحور أوميكرون شفافية منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ العامة الكورونا

الأكثر قراءة

التجديد لمفتى الجمهورية لفترة جديدة

فتح تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

"زوجى مريض وبيتحرش بالأطفال".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

"الأطفال كرهوا يشوفوه".. تفاصيل تعدي أب على طليقته أثناء الرؤية

بالأرقام.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

"التربية والتعليم" تطلق حوارًا مجتمعيًا حول الخطة الاستراتيجية للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيسبوك.. أدباء يبدعون بعد موتهم

وائل لطفي

فيلم قديم

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

صور

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على نقطة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟