بعد بيان "الصحة".. أبرز المعلومات عن متحور كورونا الجديد

تصدر متحور كورونا الجديد محركات البحث على جوجل، وذلك بعدما صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة جديدة من كوفيد سريعة الانتشار على أنها "متحور مثير للاهتمام". هذه السلالة تحمل اسم EG.5، وهي من متغيرات أوميكرون لفيروس كورونا، ويزداد انتشاره على مستوى العالم، بما في ذلك في بريطانيا والولايات المتحدة والصين. في هذا السياق، يرصد الدستور كل ما تريد معرفته عن هذا المتحور الجديد وماذا قالت عنه وزارة الصحة المصرية.

EG.5 لديه قابلية متزايدة للانتقال، ولكنه ليس أكثر حدة من متحورات أوميكرون الأخرى. ظهر متحور EG.5 في 51 دولة حتى الآن، وهو ما نبه منظمة الصحة للخطر القادم. كما أنه أكثر انتقالا بين البشر من فيروس كورونا العادي. وقالت وزارة الصحة المصرية إنه ليس شرسًا لكنه أكثر انتشارًا. وشددت الوزارة على التوصيات الصحية المتعلقة بتلقي التطعيمات والتطهير المستمر والتباعد وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

في 19 يوليو الماضي، أضافت منظمة الصحة العالمية متحور "EG.5" إلى قائمتها للسلالات المتداولة حاليًا الخاضعة لمراقبتها. طبقًا لبيانات المنظمة، فإن اللقاحات التي ثبت فعاليتها في الحماية من سلالة "أوميكرون"، من المتوقع أن تقدم درجة عالية من الحماية من المتغير الفرعي الجديد. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأعراض الأكثر شيوعًا هي زكام وآلام الحلق وسيلان الأنف والصداع، في حين لم تعد حمى وفقدان حاسة التذوق والشم شائعة كما في المتغيرات السابقة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمرض كورونا "كوفيد-19" بصفة عامة باعتباره أحد الأمراض التنفسية الحادة مثل الأنفلونزا الموسمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فإنه بداية من شهر أبريل وحتى الآن، بدأت حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالسنوات السابقة، كما أنه لا توجد حالات وفاة منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس 2023 حتى الآن، وجميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى المتحور أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.