الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومى للإعاقة" يستقبل وفد الاتحاد الأوروبى ووزارة التعاون الدولى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمكتبها بمقر المجلس، وفدًا من الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعاون الدولي، للتنسيق وبحث أوجه وسبل التعاون بين الجانبين.

دار اللقاء حول الاتفاقيات الدولية وأوجه الشراكة التي من الممكن أن تتم بين الاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخلل اللقاء الحديث عن دور الاتحاد الأوروبي في دعم المجلس في تحقيق أهدافه، ورفع كفاءة الإدارات النوعية المختلفة داخله وغيرها من الأهداف والإجراءات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها، أعربت المشرف العام على المجلس عن سعادتها باللقاء الذي يعد استكمالًا للقاءات ومشاورات وتصورات سابقة بين المجلس ووزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي في مصر، مؤكدة على أهمية انفتاح المجلس على مختلف الشراكات الدولية التي من شأنها دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية، وعرض المكتسبات التي حصلوا عليها من ناحية أخرى.

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى أن التعاون المحتمل مع الاتحاد الأوروبي في مصر من شأنه مساعدة المجلس في تنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها رفع كفاءة العاملين على كل المستويات اللوجستية والتدريبية والتأهيلية، وكذلك تصميم وتنفيذ حملات موسعة تستهدف توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات التعامل معهم، والتعرف على مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال تمكين وتأهيل ذوي الإعاقة، وذلك في إطار اختصاصات المجلس بتعزيز حقوقهم والعمل على تقديم الخدمات والفرص المتاحة لهم في المجتمع.

حضر اللقاء من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مصطفى بيومي، مستشار التخطيط الاستراتيجي بالمجلس، والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، والدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمشرف العام على المجلس.

الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاتحاد الأوروبي وزارة التعاون الدولي المجلس القومى

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