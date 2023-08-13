البدء فى رصف شوارع مدينة منفلوط ومنطقة أبومنديل بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن البدء في رصف منطقة مساكن أبومنديل بمدينة منفلوط؛ لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير والتجميل، ورفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين المقرر تنفيذها بالمركز.

وأشار اللواء عصام سعد إلى المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر، وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة، وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى، تنفيذاً لتوجيهات الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030م.

وأوضح محافظ أسيوط أن مشروعات الرصف التى تم وضعها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 على مستوى جميع مراكز وأحياء المحافظة بلغت تكلفتها الإجمالية 360 مليون جنيه، بنسبة 30% من ميزانية الخطة الجديدة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية، وجذب الاستثمارات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت إلى أن أعمال الرصف بشوارع وميادين مدينة منفلوط تتم تحت إشراف محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وفقاً لخطة الرصف الموضوعة مسبقاً، خاصة عقب الانتهاء من كافة الخطوات والأعمال اللازمة قبل البدء في أعمال الرصف (وضع التربة الزلطية ودكها وتنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة ووضع بلدورات وكشط وصنفرة الطريق ورش مادة المازوت...) وغيرها، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، والتي من بينها قطاع النظافة والرصف والإشغالات بالمركز، وشركات المرافق، ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة الجهة المنفذة للأعمال، والتأكد من توصيل وتشغيل كافة المرافق الحيوية والبنية التحتية.

وأشار المحافظ إلى جولاته الميدانية بالمراكز والأحياء لمتابعة كافة المشروعات التى يجري تنفيذها، ومنها أعمال الرصف وصيانة الطرق ورفع كفاءتها، خاصة تلك الأعمال التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات التي سيجري تنفيذها في قطاع الرصف بالمحافظة، ومؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق