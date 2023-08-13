الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الملا يضع حجر أساس منطقة تخزين وتداول المنتجات البترولية جنوب ميناء الحمراء بالعلمين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وضع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال جولة في ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، حجر الأساس لمشروع منطقة تداول وتخزين المنتجات البترولية بالتوسعات الجارية جنوب الميناء، والذي يخدم المجتمع العمراني الجديد في مدينة العلمين الجديدة والظهير الصناعي بها لتأمين متطلباته من الوقود. كما ستساعد منطقة تخزين وشحن المنتجات البترولية، التي تبلغ طاقتها نحو 400 ألف طن، على تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية على الطريق الساحلي.

وشهد المهندس طارق الملا، خلال تفقده موقع إقامة المشروع، عرضًا من المهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو)، وفريق العمل بالمشروع حول مراحل العمل الجارية لإنجازه والأعمال المخططة خلال الفترة المقبلة. كما تفقد الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع توسعات وزيادة السعة التخزينية لميناء الحمراء بتوسعات المنطقة الشمالية للميناء، لتعظيم حركة تداول واستقبال البترول الخام.

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة ويبكو، أن مشروع زيادة السعة التخزينية يضم 8 مستودعات لتخزين البترول الخام على مرحلتين، بواقع 4 مستودعات لكل مرحلة. وستشمل المرحلة الأولى إقامة مستودعات بسعة 630 ألف برميل للمستودع الواحد، لتسهم في مضاعفة السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى نحو 5.3 مليون برميل خام، ثم يبدأ في المرحلة الثانية التي تستهدف الوصول بالسعة التخزينية إلى ما يقارب 8 ملايين برميل. 

وأكد "الملا" أن البنية التحتية لقطاع البترول في منطقة العلمين الجديدة، والتي تتمثل في ميناء الحمراء البترولي، تعد فرصة ومزايا مهمة يعمل القطاع على تعظيمها واستغلالها على النحو الأمثل، وزيادة المردود المتحقق منها، ويدعمه في ذلك الموقع الجغرافي والكفاءات البشرية. وأضاف الملا أن هناك رؤية وخططا عملية منفذة من قطاع البترول لاستثمار الإمكانيات الكبيرة وتطوير اللوجستيات والبنية التحتية البترولية في منطقة الميناء، وتوسعاته، بما يسمح بمواكبة النمو والتوسع العمراني والتنموي المستمر في منطقة العلمين والمنطقة الغربية من مصر.

 

 

 

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