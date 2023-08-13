إليك سبب استيقاظك في أوقات مبكرة.. وكيف يمكن تخطي ذلك الأمر؟

بعض الأشخاص يجدون أنفسهم يستيقظون باكرا ربما في الساعة الرابعة صباحا دون سبب يذكر.

وهذا محبط للغاية، الاستيقاظ بانتظام مبكرًا جدًا يجعل العودة إلى النوم تحديًا حقيقيًا ويؤدي إلى نعاس شديد أثناء النهار، فهو يجعلك تشعر بالتعب وسرعة الانفعال ويضعك بشكل غير مفاجئ في خطر أكبر للإصابة بمشاكل صحية مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسمنة والاكتئاب.

هناك العديد من الأسباب منها الهرمونات وانخفاض سكر الدم، فالنوم مسترشد بساعتنا الداخلية أو إيقاع الساعة البيولوجية نظام 24 ساعة الذي يرسل إشارات لجسمك عندما يحين وقت النوم.

يتم تنظيمه من خلال مستويات هرمونين الميلاتونين (النوم) والكورتيزول (الإجهاد)، يساعدك الميلاتونين في النوم ويساعدك على البقاء نائمًا بينما يساعدك الكورتيزول على النهوض وإبقائك مستيقظًا.

قد يكون ارتفاع الكورتيزول في وقت مبكر جدًا، والذي يمكن أن يحدث بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، هو السبب في اليقظة المفاجئة.

إذا انخفض سكر الدم يحاول جسمك حمايتك بمحاولة رفعه من الكورتيزول واليقظة غير المرغوب فيها.

كيفية إصلاح هذا الأمر؟

من غير المحتمل أن تشعر بالجوع في منتصف الليل، لكن من أجل تقليل الاستيقاظ على مدار الساعة يمكنك تجربة البدائل لوجبتك الأخيرة أو وجبة خفيفة في المساء.

بدلاً من الكربوهيدرات أو الوجبات الخفيفة الحلوة اختر الأطعمة المليئة بالبروتين والمغنيسيوم مثل البيض المسلوق والجبن القريش وبذور اليقطين والسبانخ والشوكولاتة الداكنة والكاجو وفخذ الدجاج أو الديك الرومي، يمكن للبروتين أن يزيل الجوع ليلاً ، بينما من المعروف أن المغنيسيوم يدعم النوم.

إذا اتبعت نظام غذائي جيد فيمكن حينها أن تقلل من فرص استيقاظك، كما سيساعد في ظبط معدل الهرمونات ولن يعرضك بالتأكيد لانخفاض مستويات السكر في الدم والتي لها تأثير خطير.