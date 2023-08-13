الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول : ارتفاع اسعار النفط العالمية.. وخام غرب تكساس يسجل 83.19 دولار

النفط
النفط

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، ارتفاع اسعار البترول والنفط العالمية،اليوم الأحد حيث سجلت أطول سلسلة من الارتفاع منذ منتصف عام 2022، ويأتى ذلك وسط توقعات تقارير متعددة بزيادة الطلب فى ظل تزايد مخاطر اضطرابات العرض خاصة بعد تمديد السعودية وروسيا خفض الإنتاج.

البترول : ارتفاع اسعار النفط العالمية .. وخام غرب تكساس يسجل 83.19 دولار

وكشفت وكالة الطاقة الدولية الشهرى ارتفاع الطلب العالمى على النفط إلى رقم قياسى فى شهر يونيو الماضى وقد يرتفع أكثر من ذلك خلال الشهر الحالى نتيجة قوة الاستهلاك فى الصين  .وعلى جانب آخر ، يتم اتخاذ خطوات من جانب إيران قد تؤدى للتوصل إلى بوادر اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمر الذى قد ينعكس على زيادة عرض النفط فى الأسواق .

وسجل خام برنت 86.81 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس83.19 دولار، وسجل خام أوبك 89.75 دولار.

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