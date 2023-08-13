الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": محمود عباس يشارك فى قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية بالعلمين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشارك في قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية بمدينة العلمين الجديدة، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح سفير دولة فلسطين بمصر، دياب اللوح، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى مصر اليوم الأحد في زيارة رسمية تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

وأكد اللوح أن لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيس محمود عباس مع شقيقيه المصري والأردني، تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

مصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية العلمين الجديدة السيسي

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