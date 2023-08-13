أحمد رعب رئيسًا للغرفة التجارية بالدقهلية لدورة جديدة

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الأحد، جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة مكتب الغرفة واختيار رئيس الغرفة ونائبيه والسكرتير العام وأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، وذلك عقب اكتمال تشكيل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعدد ١٦ عضوا بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعيين عدد ٨ أعضاء، إضافة للثمانية أعضاء المنتخبين، ليكتمل النصاب القانونى للمجلس ١٦ عضوا.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية على النحو التالي: أحمد رعب رئيسًا، الدكتور مدحت الفيومي نائبًا أول، سامي سلطان نائبًا ثانيًا، الدكتور حاتم المير أمينًا للصندوق، الأستاذ أحمد ثروت فتح الباب أمينًا صندوق مساعدًا، السيد حمد التهامي سكرتيرًا عامًا، أشرف محسن عضوًا، محمد جاد عضوًا، حسن الحنفي عضوًا، الحاج أحمد عبد الحميد بنة عضوًا، عصام الديب عضوًا، أنيس عبد الله أنيس عضوًا، باهر عادل السقعان عضوًا، هاني فتحي عزام عضوًا، الأستاذ أحمد السعيد السلام عضوًا، والأستاذ هشام عبد العزيز عبد الفتاح عضوًا.

رحب المهندس أحمد رعب بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مقدمًا لهم الشكر على ثقتهم وتنصيبه رئيسًا لمجلس الإدارة لدورة جديدة، مؤكدًا بدء مسيرة جديدة بتكاتف الجميع لتعزيز دور الغرفة وخدمة التاجر في المقام الأول واستكمال إنجازات غرفة الدقهلية كواحدة من كبرى الغرف على مستوى الجمهورية.