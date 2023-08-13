الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فريال العدوي سائقة نقل ثقيل: نجحت دون واسطة وحصلت على كورس في الميكانيكا والقيادة

فريال العدوي سائقة
فريال العدوي سائقة نقل ثقيل

قالت فريال العدوي، سائقة نقل ثقيل، إنها انخرطت في هذا العمل بعدما انفصلت عن زوجها.

وأضافت "العدوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "عندما انفصلت عشت مع خالتي التي ربتني في حي شبرا مع 7 بنات، وتزوجت في الثانية عشرة من عمري، وبعد الانفصال، وجدت سيدة تقود تاكسي، وأخبرت خالتي التي شجعتني على القيادة والتوجه للمرور للعمل".

وتابعت: "حصلت على القبول من إدارة المرور وحصلت على كورس في الميكانيكا والقيادة في مدرسة المرور، وفي غضون سنتين من تعلمي القيادة، كان يتم الاستهزاء بي من جانب سائقي النقل".

واستكملت: "في البداية حصلت على رخصة قيادة من الدرجة الثالثة، وهو ما كان يعني أنني سأقود تاكسي أو بيجو فقط، وبدون أي واسطة حصلت على الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى"، مشيرةً إلى أن عمرها اقترب من 80 سنة، وتقود النقل الثقيل منذ 50 سنة، وتواصل عملها مثل أي شاب.

وواصلت: "عندما يريد الله عز وجل شيئًا ما لأي إنسان فإنه يهيئ كل الظروف له حتى يتم، كما أنني اعتمدت في عملي على قوة الذكاء والفهم والتغلب على الصعاب مثل القيادة في الليل، كما أن 50% من سائقي النقل الثقيل كانوا يكرهونني لأنني سيدة ناجحة في مجالهم".

فريال العدوي سائقة نقل ثقيل نقل ثقيل صباح الخير يا مصر برنامج صباح الخير يا مصر المرور

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