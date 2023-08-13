الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"هالة" وهبت حيـاتها لذوي الهمم من أهالي قريتها بالفيوم: "قررت خوض التجربة بسبب ابني"

فتاة وهبت حيـاتها
فتاة وهبت حيـاتها لذوي الهمم من أهالي قريتها بالفيوم بتساعده

“الصعوبة التي يعاني منها الأطفال من ذوي الهمم، وخاصةً في قرية ريفية، هي أنهم لا يستطيعون التواصل مع الآخرين حتى أولياء أمورهم غير قادرين على التعامل معهم، لذلك فكرتُ بتلك المبادرة وهي عبارة عن دورة أعلم فيها أطفال قريتي وجيراني القرآن الكريم والمواد التعليمية”، هذا ما شرحته هالة محمد، من أبناء قرية السنباط التابعة لمركز الفيوم، الحاصلة على كلية التربية الخاصة، التي خصصت وقتها للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.


وقالت “هالة” خلال حديثها لـ"الدستور": “عانيت الكثير مع ابني لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكنت بدور على حضانة أو معلمة تعلمه وتساعده، ونحن في قرية ريفية، بنزل كتير المدينة الفيوم وكنت أعاني من السفر والمواصلات بابني، لذلك قررت أن أخوض التجربة”.

 

وأضافت: “ذهبت لمركز كورسات لكيفية التواصل وتعليم ذوي الهمم بمختلف أنواعهم فهناك طفل لديه إعاقة ذهنية وهناك من لديه فرط حركة وغيرهم الكثير، وبالفعل عرضت فكرتي على العديد من جيراني اللذين لديهم نفس المعاناة، وبالفعل وجدت ترحيباً للفكرة”.


وأشارت إلى أنها يومياً تخصص جزء من وقتها لتعليم الأطفال الحروف والكلمات والقرآن الكريم، حيث وجدت إقبالا كبيرا على المبادرة، حيث بدأت بتنفيذ تلك المبادرة منذ 4 أشهر.

 

فتاة لذوي الهمم الفيوم تحفظهم القرآن الكريم وهبت حيـاتها

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