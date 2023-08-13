منتجات يدوية وورش للحرف بالمعرض التراثي بالجيزة

افتتحُ أمس معرض (الحرف التراثية والمنتجات اليدوية) في إطار التعاون بين محافظة الجيزة وسفارة اليمن والذي يُقام للتعريف بالصناعات والمنتجات اليدوية والحرف بدولتيِّ مصر واليمن إلى جانب المنتجات والمعروضات من دول (الصين والهند والمغرب والمكسيك وسوريا وفلسطين والسودان وبيرو) والذي يستمر حتى غد الإثنين 14 أغسطس بالدقي.

وأشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحجم المشاركة من العارضين وتنوع وجودة المنتجات المعروضة، مؤكدًا أهمية إقامة مثل تلك المعارض لإتاحة الفرص التسويقية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من أبناء المحافظة للتعريف بمنتجاتهم إلى جانب الترويج السياحي لمقاصد المحافظة السياحية.

ويشمل المعرض تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة أقسام خاصة بأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من قرى محافظة الجيزة من منتجات السجاد اليدوي والفخار والمصنوعات الجلدية والزجاجية والخوص إلى جانب منتجات التمور والأثاث والعطارة من محافظات (الوادى الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية).

كما يتيح المعرض الفرصة للراغبين في التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التي تتضمنها فعاليات المعرض.

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