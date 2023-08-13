الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أوابك" تكشف المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية

أوابك
"أوابك"

كشفت منظمة الأقطار العربية «أوابك» اليوم، تفاصيل المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، وارتفع فيها النفط الخام للأسبوع السابع على التوالي في الأسواق الآجلة، بنسبة بلغت نحو 0.7% لخام برنت و0.4% لخام غرب تكساس الأمريكي، وهي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية مسجلة منذ منتصف عام 2022.

اوابك : تكشف المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية

وذكرت تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 103 مليون ب/ي في يونيو الماضي، وتوقع تسجيله ذروة جديدة في الشهر الحالي، كما تتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام العالمية، في ظل تمديد المملكة العربية السعودية الخفض الإضافي الطوعي لإنتاجها البالغ 1 مليون ب/ي وخفض روسيا صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف ب/ي خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب مخاوف الانقطاع المحتمل للصادرات الروسية في البحر الأسود بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا.

وانخفاض مخزونات الغازولين الأمريكية بأكبر وتيرة منذ شهر مايو الماضي بلغت حوالي 2.7 مليون برميل، تزامناً مع ارتفاع الطلب المحلي عليه إلى نحو 9.3 مليون بي، و التوقعات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي - أكبر مستهلك عالمي للنفط - مما أثار الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من وقف رفع أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الطلب. العوامل الأخرى التي حدت من ارتفاع أسعار النفط

فيما ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع بلغ حوالي 5.9 مليون برميل، في ظل تراجع الصادرات بوتيرة قياسية أسبوعية بلغت 2.9 مليون ب/ي.

 

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