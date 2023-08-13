الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور قيادات المحافظة.. نقابة التمريض تكرم الكوادر المتميزة بالبحر الأحمر

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

نظمت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية للتمريض بمحافظة البحر الأحمر لتكريم كوادرها المتميزة، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور أحمد عبدالمالك نقيب أطباء البحر الأحمر، والدكتورة نجلاء سعيد مدير إدارة التمريض بمديرية البحر الأحمر.

وأشارت نقيب التمريض إلى أن تلك الاحتفالية هى الثانية بعد احتفالية "رد الجميل" بشمال سيناء، لافتة إلى أن النقابة تجوب المحافظات خاصة الحدودية، للتواصل مع أعضائها والوقوف على المشاكل والتحديات التى قد تواجههم، بالإضافة إلى تكريم كوادرها من المتميزين.

وخلال الاحتفالية، تقدمت نقيب التمريض بالشكر والتقدير للتمريض فى كافة المحافظات، كما أشادت بدورهم وتفانيهم فى العمل، مؤكدة تقديم مجلس النقابة الدعم اللازم لكافة أطقم التمريض.

وأكدت نقيب التمريض أن النقابة حريصة على رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال البرامج التدريبية المستمرة، مشيرة إلى أهمية مواصلة بذل أطقم التمريض جهدهم لتقديم أفضل الخدمة الطبية فى كافة المنشآت الصحية.

وفى نهاية الاحتفالية، كرّمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة البحر الأحمر والكوادر المتميزة للتمريض فى المحافظة.

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
نقابة التمريض الكوادر المتميزة البحر الاحمر احتفالية

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