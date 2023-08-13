الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من بينهما زخة الشُهب.. ظاهرتان فلكيتان يشاهدهما المصريون اليوم

الشهب
الشهب

تشهد سماء مصر، اليوم، ظاهرتين فلكيتين يُمكن مشاهدتهما بالعين المُجردة، حيث يبدو كوكبا عطارد والمريخ كما لو كانا متقاربين، إلى جانب زخة شهب البرشاويات.

وحسب الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، فإن كوكبى المريخ وعطارد يظهران متجاورين بعد غروب شمس اليوم الأحد، ويظلان حتى الساعة الثامنة و40 دقيقة.

كما تشهد سماء مصر والعالم أهم زخات الشهب السنوية التي ينتظرها محبو الظواهر الفلكية، والتي يصل عدد الشهب خلالها إلى 60 في الساعة الواحدة.

سماء مصر المريخ عطارد الفلك الدكتور أشرف تادروس

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