الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 12.4% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية لفلسطين

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل  177.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 22 ألف دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل 323 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 93.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع  قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين لتصل إلى 200 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2023 مقابل  178.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدّرتها مصر إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من عام 2023:

1. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 23.6 مليون دولار.
2. محضرات خضر بقيمة 15.8 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 15.6 مليون دولار.
4. حيوانات حية بقيمة 15.2 مليون دولار.
5. ملح وكبريت بقيمة 14.4 مليون دولار.
6. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 13 مليون دولار.
7. منتجات مطاحن بقيمة 12.2 مليون دولار.
8. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 9.8 مليون دولار.
9. خضر ونباتات بقيمة 9.6 مليون دولار.
10. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 6.9 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل  1.1 مليون دولار خلال العام المالي  2020/2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 133.4%.

وسجّلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين 53.5 مليون دولار خلال العام المالي  2021/2022 مقابل 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 40.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.

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