الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري يبحث مشاركة الأمكاو في الأسبوع العالمي للمياه بستوكهولم

هانى سويلم
هانى سويلم

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة إجراءات المشاركة المصرية المرتقبة - كرئيس لمجلس وزراء المياه الافارقة "الأمكاو" فى جلسات "الأسبوع العالمى للمياه" المقرر عقده فى ستوكهولم خلال الفترة من "20-24 "اغسطس الجارى.

كما تم مناقشة التنسيقات التى تمت مؤخرا مع العديد من الدول الأفريقية للتأكيد على دعم المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، ومشاركة الدول الأفريقية فى برامج بناء القدرات التى يقدمها "المركز الأفريقى للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين فى مجال المياه والمناخ بالدول الأفريقية، كما تم خلال الاجتماع بحث آلية حصر الاحتياجات التدريبية للدول الأفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الأفريقى.

كما تم إستعراض المشاركة المصرية فى إعداد المجلة التى سيصدرها الامكاو وتشارك بها الدول الأعضاء بمقالات تستعرض فيها أحدث الإنجازات فى مجال المياه لتسليط الضوء على جهود الدول الأفريقية فى هذا القطاع الهام.

هاني سويلم وزير الموارد المائية الأسبوع العالمى للمياه الدول الافريقية COP27

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