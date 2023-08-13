الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات تكشف ملابسات حريق مخزن شركة أغذية فى كرداسة

حريق مخزن
حريق مخزن

توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع حريق بمخزن تابع لشركة صناعات غذائية بكرداسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، وأجرى رجال المباحث معاينة للمخزن، لتحديد سبب اندلاع النيران، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باندلاع حريق بمخزن في طريق إسكندرية الصحراوي بكرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتبين من خلال التحريات أن المخزن تابع لشركة صناعات غذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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