الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

  
ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 350 شاحنة، 565 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 1000 راكب، مشيرة إلى أن إجمالي السفن على أرصفة الموانئ بلغ 9 سفن.
وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن الواردات بلغت 3 آلاف طن بضائع، و198 شاحنة، و499 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع،152 شاحنة، و66 سيارة.
وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل العبارة (أمل)، وغادرته السفينة (بوسيدون اكسبريس)، فيما تم تداول 1890 طن بضائع، و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للسفينتين (آيلة ، سينا) بميناء نويبع البحري.
وأشارت إلى وصول السفينة ( درة جدة ) لميناء بورتوفيق تحمل 463 سيارة زنة 926 طنا قادمة من جدة، وغادرته السفينة (SEA WAVE1).

بضائع البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا

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