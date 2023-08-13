الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أخميم تطرح مناقصة للأجهزة الكهربائية بقرى تنمية الصعيد

مدينة أخميم
مدينة أخميم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج في بيان لها طرح مناقصة لشراء أدوات كهربائية بالمؤسسات الحكومية والخدمية لمدينة أخميم والقرى التابعة بإطار برنامج تنمية صعيد مصر، وأتاحت التقديم للموردين والمتعاقدين من الداخل والخارج، وحدد البيان موعد المناقصة والمواصفات فضلا عن المبلغ التأميني.

وقال المهندس لطفي الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، إن المناقصة لفرش المكاتب والإدارات بالمركز عقب تطويرها بإطار مشروع تنمية الصعيد، وستجري المناقصة يوم 2 سبتمبر المقبل الساعة 12 ظهرا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

مصروفات المناقصة والمبلغ التأميني
وأضاف رئيس الوحدة المحلية بأخميم أنه يتم قبل المشاركة المناقصة سداد مبلغ التأمين الإبتدائي وقدرة 80 ألف جنيه، مع طلب كراسة الشروط ومنها 361 جنيه شاملة الضريبة وتقديم طابعي دمعة، وأوضح ان المناقصة تتبع قانون 182 لسنة 2018.

 يذكر أن مركز أخميم بمحافظة سوهاج تم اختيار للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة لتنفيذ المشروعات التنموية به، وكان تم اختيار 7 مراكز بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج هي طما والمراغة وجرجا والبلينا والمنشاة ودار السلام وساقلتة وجهينة.

فيما أجرت الفرق الطبية بصندوق مكافحة الادمان بمحافظة سوهاج  الكشف الطبى وتحليل المخدرات للعاملين الحاصلين على ترقية مؤخرا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج وعددهم 64 موظف، واعتماد نتيجة الفحص الطبي ليكون من مصوغات الترقيه.

وشارك بالحملة الطبية أسعد رفاعى سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج و بسمة البدرى مدير الموارد البشرية بالمركز ونجلاء نعيم مدير العلاقات العامة بالمركز والدكتور، محى الدين فرغل مدير وحدة الكشف عن المخدرات وهانى جرجس وفادى ممدوح فنيين بالأمانة العامة، وايهاب عزت لبيب و هبه خلف فنيي تمريض، ومحمد أحمد حسن مراقب صحى.

وقال المهندس لطفى الشريف بحديثه أن توقيع الكشف الطبى وأخذ عينة لاجراء التحاليل الطبية والكشف عن تعاطى المواد المخدرة للعاملين ممن تم ترقيتهم ضمن حركة الترقيات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة هو إجراء وقائي تتخذه الدوله مع العناصر التي يفترض بها تقديم افضل خدمة للمواطنين والتزلمهم بحسن السير والسلوك بالعمل، وأوضح ان ذلك الكشف سيؤن دوريا. 

أدوات كهربائية اعتماد نتيجة البشرية الترقي الادمان الحكومي الداخل والخارج

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