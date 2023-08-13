"آداب سوهاج" تحتفل بتخرج الدفعة 12 من طلاب برنامج الترجمة الإنجليزية

احتفلت جامعة سوهاج بتخرج الدفعة 12 لبرنامج الترجمة الإنجليزية بكلية الآداب، وعددهم 350 طالب وطالبة، بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، والدكتور بهاء مزيد عميد كلية الألسن الأسبق، والدكتور اسماعيل عبد الغني مؤسس البرنامج، والدكتورة ليلي هاشم منسق البرنامج، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وأولياء الأمور.

وقد قدم الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس الجامعة، خالص تهانيه القلبية لأبنائه طلبة برنامج الترجمة لتخرجهم وبداية مرحلة جديدة من حياتهم العملية والاجتماعية، موجهاً التهاني لأولياء الأمور المحملة بالتقدير والشكر لما بذلوه من تضحيات وجهد على مدار سنوات طويلة من أجل الوصول بأبنائهم إلى بر الأمان، متمنياً للخريجين دوام النجاح والتوفيق.

- "الترجمة الإنجليزية المتميز" أول برنامج خاص بجامعة سوهاج وجامعات الصعيد

ومن جهته، هنأ الدكتور عبدالناصر يس، الطلاب لنجاحهم فى إنهاء مرحلة التعليم الجامعي بتفوق، وحصولهم على شهادة التخرج من برنامج الترجمة الإنجليزية المتميز، الذى يعد أول برنامج خاص بجامعة سوهاج وجامعات الصعيد، والثالث على مستوى الجامعات المصرية، مقدماً الشكر لإدارة الكلية ومسؤولي البرنامج على دعمهم ورعايتهم للطلاب خلال فترات الدراسة وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تولي المسؤولية وخوض المنافسة بقوة فى سوق العمل، متمنياً للخريجين تحقيق المزيد من النجاحات على المستويين العملي والشخصي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد عمران، عن سعادته بحضور حفل تخرج الدفعة 12 من برنامج الترجمة الإنجليزية، والمعروفة باسم "دفعة الخير"، لما قدمه طلابها من أنشطة وفعاليات متميزة لخدمة المجتمع، منها تبرعهم بحفر بئر مياه فى دولة مالاوي الأفريقية، تأكيداََ منهم على دعم أواصر التعاون بين مصر وأشقائها بافريقيا، وكذلك ما تم تنفيذه من زيارات ودية لدور المسنين والايتام، ومستشفيات مرضى السرطان، مطالباََ الخريجين بمواصلة العلم والعمل والالتزام بأخلاقيات المهنة.



ووجه الدكتور محمد توفيق، الخريجين بضرورة السعي الجاد نحو تطبيق مادرسوه بالكلية على أرض الواقع، من خلال الاندماج السريع في سوق العمل، مع ضرورة اكتساب المهارات اللغوية والخبرات المهنية اللازمة للحصول على فرص التوظيف المناسبة.

وهنأت الدكتورة ليلى هاشم، طلابها على وصولهم ليوم الحصاد الذي طالما انتظروه بعد رحلة دراسية طويلة، مؤكدة على أن برنامج الترجمة يساهم فى إجادة أنواع مختلفة من الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، واكساب الطلاب مهارات الفهم والتعبير اللغوي، وتأهيلهم لمجالات مختلفة بسوق العمل ومنها الترجمة، السياحة، البنوك، الاتصالات، المطارات، وغيرها من الوظائف التى تتطلب امتلاك مهارات اللغة الإنجليزية، متمنية من الخريجين مواصلة الدراسة والعلم للارتقاء بمستواهم العملي.