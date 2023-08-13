سنتخذ إجراءات حازمة.. بكين ترد على زيارة نائب رئيسة تايوان إلى واشنطن

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم الأحد، تعليقًا على زيارة وليام لاي، نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة، إننا نراقب عن كثب الزيارة وتوعدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" ردًا على الزيارة.

وقالت الخارجية الصينية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن "الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع، وستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها".

وقال المتحدث الصيني، إن بكين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، وتعرب عن استيائها الشديد وتدين بشدة إصرار الولايات المتحدة على ترتيب عبور ويليام لاي إلى الولايات المتحدة، واصفًا "لاي" بأنه مثير للمشاكل.

وأشار المتحدث، إلى أن "الولايات المتحدة وتايوان بالتواطؤ تسمحان لوليام لاي بالمشاركة في الأنشطة السياسية في الولايات المتحدة بحجة العبور"، مضيفًا أن ذلك "ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة ويقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها".