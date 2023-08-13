القصة الكاملة للعثور على جثة سائح داخل مطعم بالهرم

تمكن رجال مباحث الجيزة، من حل لغز العثور على جثة سائح لاتيني وجد داخل مطعم، أمام فندق شهير بمنطقة الهرم بالجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة داخل مطعم أمام فندق شهير بدائرة قسم الهرم بالجيزة.

تحريات المباحث

ودلت التحريات الأولية، أن الجثة لسائح يحمل جنسية إحدى دول أمريكا اللاتينية، ويبلغ من العمر نحو 68 سنة، وكان يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

كاميرات المراقبة تكشف سر الحادث

وبمراجعة الكاميرات وسؤال العاملين في المطعم، أكدوا أنه سقط أرضا مغشيا عليه، وثبت تقرير مفتش الصحة أن الوفاة طبيعية، إثر دخول المسن في غيبوبة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة لإجراء المعاينة؛ تمهيدا لإيداع الجثمان في ثلاجة مستشفى الهرم تنسيقًا مع الجهات المختصة.