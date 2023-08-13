الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انفراد.. مفاجأة فى قضية الاعتداء على الطفلة سجدة (مستند)

جثة طفلة
جثة طفلة

نشرت “الدستور” قبل بضع أيام التفاصيل الأولى لقصة الطفلة "سجدة" ذات الثلاثة أعوام، من مدينة السادس من أكتوبر، يتيمة الأب والأم، والتي توفيت بعد أن تعرضت للتعذيب والإهمال واستغلالها في التسول وجمع الأموال بحجة التربح، بل وصل الإهمال إلى شرب الطفلة مخدر الحشيش، وتوفيت بعد دخلوها مستشفى السادس من أكتوبر.

وانفردت “الدستور” بتفاصيل جديدة حول القضية، حيث أثبت التقرير الطبي المبدئي أن الطفلة تعرضت لعنف جنسي وجسدي مع تعذيب وحروق وجروح بالجسد قديمة وجديدة، واحمرار حول فتحة المهبل والشرج.

وشهدت محافظة الجيزة واقعه مأساوية عقب مقتل طفلة بعد حفلة تعذيب على يد عمها.

بداية الواقعة

كانت أجهزة الأمن قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.

كشف ملابسات الواقعة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة مما أدى إلى وفاتها وضبط مرتكب الواقعة.

تحريات المباحث

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله (طفلة - 3 سنوات) فاقدة الوعى مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

القبض على المتهم

وتمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة - عم الطفلة - مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم باعتدائه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

المستند
المستند
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