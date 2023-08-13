الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حازم عطية لـ"الشاهد": إعادة تأهيل مبنى محافظة الفيوم كلف الدولة 27 مليون جنيه

حازم عطية
حازم عطية

قال الدكتور حازم عطية، محافظ  الفيوم الأسبق، إن مبنى محافظة الفيوم أعيد تأهيله بعد أحداث شغب الإخوان في 14 أغسطس 2013، بـ 27 مليون جنيه، كما أعيد تأهيل فيلا المحافظ بقيمة 3.5 مليون جنيه، مؤكدًا أن الإخوان ينتقمون من الشعب.

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكنائس تأثرت جدًا بسبب أعمال العنف، وأنه ذهب وصور الكنائس التي احترقت وكان هناك 12 كنيسة تم حرقها، مشيرًا إلى أنه زار الكنيسة الرئيسية في الفيوم وكانت من أول الزيارات الرسمية في اليوم الثالث من توليه المنصب.

وتابع أنه أثناء تواجده بالكنيسة استمع لأصوات بالخارج وعندما سأل عرف أنها لبعض الناس المعترضة على تواجده بالكنيسة كأول زيارة رسمية له كمحافظ من باب إثارة الفتنة، مؤكدًا أن سأل مديره عن رؤيته لمسجد في طريقه للكنيسة فأخبره أنه مقابل للكنيسة، وبعد انتهائه من الزيارة قرر الترجل وصلاة العصر بالمسجد وأم المصلين ووقتها نشرت جريدة الأهرام صورة وعلقت عليها: "محافظ الفيوم يزور الكنيسة ويؤم المصلين بالمسجد لقطع المزايدة".

حازم عطية تاهيل مبنى محافظة الفيوم الكنائس اعمال العنف الفتنة الزيارات الرسمية

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