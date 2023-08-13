الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية الأحد 13 أغسطس 2023

الأبراج
الأبراج

قدم الخبراء بموقع "cyberastro"، حظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، لمواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الثور:

اليوم لن يكون يومًا مناسبًا لك، يقول برج الثور اليومي إنه سيكون لديك مشاكل في التواصل مع شريك حياتك، فلن تكون في مزاج جيد جدًا وبالتالي سيكون من الحكمة أن تتجنب الحديث كثيرًا. 

 

قد لا تتمكن من استخدام أموالك لأغراض مفيدة، حتى إذا حصلت على مبلغ لا بأس به من المال، فستضطر إلى تحمل نفقات غير مرغوب فيها، وسيكون لديك مشاكل في الحلق، تجنب تناول الأطعمة الباردة.

 

برج الجدي:

سيكون اليوم يومًا مثيرًا حقًا بالنسبة لك، من الممكن الحصول على مكاسب من كل مسعى تقوم به اليوم وستحصل على التقدير أيضًا. 

 

سيكون لديك نفقات أكثر من المتوقع، لذا كن حذرًا مع أموالك، هناك مجال أقل للاستقرار وسيكون هذا بسبب القيود، كما يقول برج الجدي اليومي سيكون لديك بعض التهيج في العين، هذا سوف يزعجكم البعض منكم.

 

سوف تتألق جيدًا في عملك، ستنفذ أنشطتك في الوقت المحدد وستقوم بعملك بكل سرور، سيتم التعرف على مهاراتك، كما يقول برج الجدي اليومي، ستكون مرتاحًا في مقابلة شريكك وتنغمس في بعض المحادثات المفيدة.

 

برج العذراء:

لن تجد اليوم مناسبًا جدًا للقيام بعملك بطريقة سلسة، يقول برج العذراء اليومي إنه سيكون هناك ضغط عمل في المكتب، سيكون من الجيد بالنسبة لك التخطيط لعملك بشكل جيد.

 

قد لا تسير الأمور على ما يرام في حياتك الرومانسية أيضًا، إن تجاهلك شريكك هو أحد الأسباب الرئيسية لتهيجك، ليس يومًا جيدًا لحياتك المالية، حتى إذا حصلت على مكاسب مالية غير متوقعة، فلن تتمكن من استخدامها لأغراض مفيدة، تناول الخضار الطازجة.

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