"خطير خطير".. نانسى عجرم تشعل مهرجان العلمين الجديدة

أشعلت الفنانة نانسي عجرم، مسرح مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين"، بأغنية "آه ونص".

وتفاعل الجمهور مع الأغنية بالتهليل والتصفيق، ورددوا: "خطير خطير".

واستجابت الفنانة نانسي عجرم، لطلب خاص من أحد الجماهير، قائلة: "بدي أغني أغنية بطلب خاص وهي (حاجة مش عادية)".

مهرجان Al Alamein Awards

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جويًا لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي.

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.