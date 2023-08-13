الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الأحد 13 أغسطس 2023

الأبراج
الأبراج

قدم الخبراء بموقع "cyberastro"، حظك اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، لمواليد الأبراج الهوائية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

برج الدلو:

يوم مبتكر ومختلف لمواليد برج الدلو، قد تشعر بالإبداع والحرية والتميز، قد تحب التجديد والتغيير في حياتك، وقد تكون مستقلاً ومبتكراً في أفكارك وأعمالك. 

 

في الجانب المهني، قد تشارك في نشاطات جديدة أو غير اعتيادية، وقد تستخدم التكنولوجيا أو العلوم لتطوير عملك أو مشروعك، فقد تحصل على بعض الإلهام أو التأثير من أشخاص مبدعين أو رائدين. 

 

في الجانب العاطفي، قد تشارك شريكك بعض المفاهيم أو المشاريع التي تثير اهتمامك، تشعر بالانسجام والتفاهم معه على المستوى الذهني، فإذا كنت أعزب، فقد تقابل شخصاً يثير اهتمامك بأصالته وغرابته، في الجانب الصحي، قد تشعر بالحيوية والنشاط.

 

برج الميزان

يوم جميل وجذاب لمواليد برج الميزان، تشعر بالسحر والأنوثة أو الوسامة والذوق، وقد تحب الجمال والفن والتناغم في كل شيء، وقد تكون دبلوماسياً ومتسامحاً في تعاملاتك مع الآخرين.

 

في الجانب المهني، قد تبرز في عملك بأسلوبك وإطلالتك. قد تستخدم مهاراتك الاتصالية والاجتماعية لإقناع أو إرضاء عملائك أو زبائنك، قد تحصل على بعض المنافع أو المزايا على عملك. 

 

في الجانب العاطفي، قد تزدهر علاقتك مع شريكك بالحب والرومانسية، وقد تخرج معه إلى مكان رائع أو تستمتع بأجواء ساحرة معه، وقد تشاركه بعض المفاهيم أو المشاريع التي تثير اهتمامك.

 

برج الجوزاء:

يوم متنوع ومثير لمواليد برج الجوزاء، وقد تشعر بالفضول والذكاء والتواصل، تحب التعلم والتبادل والتجربة في حياتك، وقد تكون مرناً ومتكيفاً مع الظروف والمواقف. 

 

في الجانب المهني، قد تشارك في نشاطات متعددة أو متنوعة. قد تستخدم مهاراتك اللغوية أو الإعلامية لإيصال رسالتك أو فكرتك، قد تحصل على بعض المعلومات أو الأخبار المفيدة لعملك أو مشروعك. 

 

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