السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: الاهتمام بالشباب واحدة من الصفحات المضيئة في تاريخ مصر خلال عهد الرئيس السيسي

أسامة السعيد
أسامة السعيد

أكد الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، أن الاهتمام بالشباب يعتبر واحدة من الصفحات المضيئة في تاريخ الدولة المصرية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية extra news، أنه لإدراك حجم الانجاز الذي تحقق خلال العقد الماضي، فيجب أن ننظر إلى ما كان عليه الشباب خلال هذه الفترة، حيث كانت الدولة المصرية خارجة من فترة ارتباك سياسي واقتصادي واجتماعي غير مسبوق، وكان الشباب في قلب الأزمة  والتحديات، خاصة في ظل استهداف الكثير من التنظيمات المتطرفة والجماعات الهدامة لهؤلاء الشباب، سواء بالتجنيد أو بمحاولة احباطهم وإكسابهم نظرة سلبية لمجتمعهم ومستقبل هذا الوطن. 

وأوضح أن التحدي الأول الذي عملت عليه الدولة المصرية، هو فكرة استعادة الأمل لدى هؤلاء الشباب في المستقبل، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت بالفعل واستطاعت أن تستعيد هؤلاء الشباب وتستعيد نظرتهم  المتفائلة للمستقبل، وهذا لم يحدث من فراغ، لكن تم من خلال جهد كبير متمثل في المشروعات القومية والتمكين السياسي والاقتصادي، والأهم هو العمل على تأهيل هؤلاء الشباب.

الاهتمام بالشباب تمكين الشباب أسامة السعيد خلود زهران “إكسترا نيوز

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