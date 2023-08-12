باريس سان جيرمان يفتح مرحلة مفاوضات جديدة لتجديد عقد مبابى

أفادت تقارير صحفية بأن نادي باريس سان جيرمان دخل مرحلة جديدة من المفاوضات مع نجمه كيليان مبابي، بشأن مصيره مع الفريق.

وتفاقمت أزمة مبابي مع إدارة ناديه خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى حد عرضه للبيع من قبل إدارة النادي، بعدما أبلغهم بعدم رغبته في تفعيل شرط التمديد، الذي كان منصوصًا عليه أثناء توقيعه على التجديد الأخير في الصيف الماضي، وهو ما أغضب إدارة النادي لرفضها رحيله بشكل مجاني، وأبلغته بأنه يجب عليه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل خلال الانتقالات الجارية.

وذكرت قناة كانال بلس الفرنسية أن باريس سان جيرمان سيبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات مع مبابي من أجل تمديد عقده مع النادي.

وأشارت القناة إلى أن مبابي يفضل البقاء في باريس سان جيرمان.

وكشفت أن المفاوضات ستستمر قريبًا بين الطرفين من أجل إصلاح العلاقة بينهما.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الماضي قبل أن يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2024، وتكررت الشائعات مجددًا بعد نهاية الموسم الماضي، ولكن ريال مدريد لم يتقدم بأي عرض للحصول على خدماته حتى الآن.