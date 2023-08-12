السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بُقي كبر".. شيرين عبدالوهاب برفقة ياسمين عبدالعزيز فى فيديوهات طريفة

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بعدد من الفيديوهات الطريفة التي جمعتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب بالساحل الشمالي.

واستخدمت ياسمين، خلال الفيديوهات عددًا من الفلاتر التي أظهرتهما بشكل مخيف وبالأخص الذي اعتمدت فيها على تكبير شكل الفم لترد عليها شيرين عبدالوهاب قائلة: "بقي كبر أوي يا ياسمين هاغني للناس إزاي".

الفيديوهات حصلت على العديد من تعليقات جمهورهما الذي أشاد بخفة دمهما خاصة أن ياسمين تعتمد هذه الفلاتر ومنها ما نشرته برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي وهي تقول له "إيه رأيك في شفايفي بعد النفخ"، ليرد عليها بقوله "هاطلقك".

شائعة انتحار شيرين عبدالوهاب

وانتشرت مؤخرًا شائعة انتحار شيرين عبدالوهاب، وهو الأمر الذي ردت عليه نقابة المهن الموسيقية على هذه الأخبار قائلة: “حرصت نقابة المهن الموسيقية على طمأنة جمهور المطربة شيرين عبدالوهاب بتصريحات صحفية أن ما تم تداوله عن محاولة انتحارها ونقلها إلى المستشفى ودخولة الرعاية المركزة ليس له أساس من الصحة، وأنها بخير وتقضي عطلة صيفية برفقة أسرتها، وهو ما رفض تصديقه جمهورها وطالبوا بخروجها لنفس الخبر بنفسها عن طريق مقطع فيديو”.

ونشر الفنان حسام حبيب، طلب جمهور زوجته الفنانة، وشارك مقطع فيديو لها عبر "فيسبوك" أثناء تواجدهما بالساحل الشمالي، برفقة ابنتيها وأنها تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي أزمة ضحية، كما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة، واكتفى بنشر مقطع الفيديو دون تعليق.

ياسمين عبدالعزيز شيرين عبدالوهاب الساحل الشمالى انتحار شيرين عبدالوهاب حسام حبيب الفيديوهات الطريفة

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