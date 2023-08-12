الموافقة على أول دواء عن طريق الفم لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

كشف الدكتور هاني شعيب، استشاري الطب النفسي في المملكة المتحدة، عن تفاصيل الموافقة علي أول دواء عن طريق الفم لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن جرعات اكتئاب ما بعد الولادة الجديد تعطي تحت رعاية مستمرة في المستشفى.

وأضاف استشاري الطب النفسي في المملكة المتحدة، أن دواء اكتئاب ما بعد الولادة الجديدة حصل علي موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتابع استشاري الطب النفسي في المملكة المتحدة،:" نحتاج للتجربة لنعرف مدى فعالية الدواء الجديد وأعراضه الجانبية".