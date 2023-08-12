عادل حمودة: أحمد بهاء الدين كان يتصل بأصحاب الموضوعات الصحفية المتميزة ويشجعهم

قال الإعلامي عادل حمودة إن الكاتب الصحفي القدير أحمد بهاء الدين كان عادلا في أحكامه وقراراته، وموضوعي في النشر، مشيرًا إلى أنه كان يتصل بأصحاب الموضوعات الصحفية المتميزة ويشكرهم، وكلما قرأ مقالًا أو تحقيقًا بحث عن هاتف كاتبه وتحدث معه مظهرا إعجابه بما كتب.

وأضاف حمودة خلال تقديم برنامج "واجه الحقيقة" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أنه بعد نجاح السادات في تحجيم اليسار تكونت في دار الهلال مجموعة من الكتاب تتهم زملاءهم بالعمالة للاتحاد السوفيتي، لم تكتف باتهامات علنية وإنما كتبتها في مقالات طلبت نشرها.

وتابع: "لكن أحمد بهاء الدين كان يشطب ما يسىء إلى صحفيين أبرياء، والغريب أنه كان يكتب على البروفات حيثيات الشطب، كثرت الحيثيات حتى بلغت حجم كتاب اقترح هيكل نشره قائلًا: "تعليقاتك على المقالات أمتع من المقالات نفسها".

وتابع: "ندمت كثيرًا أنني لم أقترب من أحمد بهاء الدين إلا قليلًا، هو من تكرم واتصل بي حتى أزوره في بيته بعد أن لفتت كتابتي نظره، وأكثر من مرة كنا نتابع معًا خطابًا للسادات أو خطابًا لمبارك، كان يسألني عن رأيي، لكن كنت أفضل سماع رأيه".