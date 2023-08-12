السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد شائعات هروبه.. الباز يعرض صورة مراد موافى فى الساحل الشمالى

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن لجان الإخوان الإلكترونية أصبحوا بائسين جدًا، يريدون تصوير أن البلد انتهت، فيروجون شائعات عن هروب شخصيات شهيرة.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نجد منشورات من نوعية "هروب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق من مصر إلى إسرائيل عبر منفذ طابا في موكب به 10 سيارات محملة بالأموال"، و"هروب الفريق أول صدقي صبحي، هو وأقاربه"، و"هروب اللواء شريف سيف"، و"هروب اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة سابقًا ومعه 5 مليارات"، وكلها شائعات هبلة لا تصدق".

وعرض الباز صورة للواء مراد موافي في الساحل الشمالي، معلقًا: "هذه الجماعة لا تتوقف عن اتهام الناس بالباطل، ولديهم رغبة لهز استقرار البلد".

 

الباز مراد موافي صدقي صبحي شائعات الاخوان هروب مسئولين كبار قيادات

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