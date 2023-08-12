المعاينات تكشف السبب الرئيسي وراء نشوب حريق السيدة زينب

كشفت المعاينات والفحوص المبدئية لحريق السيدة زينب، أن سبب الحريق نشوب النيران في "غية حمام" أعلى أحد العقارات، وأضافت المعاينات أنه نظرا لكون غية الحمام من الأخشاب فقد ساعد ذلك على اشتعال النيران وتزايد ألسنة اللهب.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردون أمني، حتى تتمكن القوات من التعامل مع الحريق وإخماده، حيث نجحت عقب جهود مكثفة في السيطرة على حريق هائل نشب أعلى سطح أحد العقارات بمحيط مسجد السيدة زينب، بدون أي خسائر في الأرواح.

فيما تجري النيابة العامة حاليا تحقيقات مكثفة حول الحادث، وجاري سؤال شهود العيان الذيت تواجدوا في وقت معاصر لنشوب حريق السيدة زينب.

ودفعت القوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وسلالم هيدروليكية، لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة ومنع كرات اللهب من الانتشار.