للوقوف على التوسعات.. وزير البترول يتفقد أعمال التطوير بميناء الحمرا

يجري المهندس طارق الملا، وزير البترول، يرافقه وفد من الوزارة والهيئة العامة للبترول، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ميناء الحمرا البترولي، في ظل توافر كافة المقومات الاستراتيجية للحفاظ على الإنتاج ومروراً بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمنظومة الأمنية ومنظومة البيئة البحرية.

وأكد الملا أن استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على زيادة قدرات ورفع كفاءة الموانئ البترولية المتخصصة ومنها ميناء الحمرا ضمن تحقيق أهداف تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

وفي سياق متصل، فاز ميناء الحمرا البترولي بالعلمين بجائزة التميز لأفضل ميناء تخصصي على مستوى مصر لعام 2022 لتميزه في تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة.

وتوجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتهنئة والتقدير لكل كوادر شركة ويبكو والعاملين بالميناء، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة لجهودهم المخلصة في تنفيذ خطة القطاع لتطوير وتحديث الميناء بأعلى كفاءة، موضحًا أن تنفيذ خطة التطوير والتحديث غير المسبوقة والمشروعات الجديدة بالميناء تأتى في إطار استراتيجية تطوير البنية التحتية والموانئ البترولية الداعمة لدور مصر الإقليمي كمركز لتداول وتجارة البترول والغاز.

وأضاف "الملا" أن أعمال التطوير شملت زيادة قدرات وكفاءة الميناء بأحدث التكنولوجيات الرقمية ودعم منظومة السلامة في إطار تحويله لميناء متكامل، وذلك بالإضافة إلى ما يتم حاليًا من مشروعات توسعية جديدة لتزيد من قدراته مستقبلًا.

وخلال عام 2022 وضع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حـجـر الأسـاس لتوسعات منطقـة ميناء الحمـراء البترولى والمتمثلة في قطعـة الأرض الشاطئية علي مساحة 120 فـداناً، بهـدف زيادة السعة التخزينية لتسهيلات الميناء، بإضافة 4 مستودعات تخزين سعة 630 ألف برميـل خام لكل منها، للوصـول لسعة تخزينية 5.3 مليون برميـل لتسهيل حركـة تـداول واستقبال الزيت الخـام بمينـاء الحمـراء، بالإضـافة إلى قطعـة أرض مساحتها 420 فـداناً مجـاورة لمنطقـة مينـاء الحـمـراء سـيتم استغلالها كمنطقة لتـداول المنتجـات البتروليـة ومحطـة للشحن لخدمـة توسعات منطقة العلمين والمساهمة في تنميـة المجتمع العمراني الجديد والظهير الصناعى والزراعى بمدينة العلمين.