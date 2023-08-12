السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من الساحل الشمالي.. عمر كمال وحسن شاكوش يعلنان موعد طرح "في داهية"

حسن شاكوش وعمر كمال
حسن شاكوش وعمر كمال

أعلن مطربا المهرجانات الشعبية عمر كمال وحسن شاكوش عن أحدث أعمالهما الغنائية ديو “في داهية” المقرر طرحها خلال أيام على يوتيوب.

وشارك الثنائي “شاكوش وعمر” مقطع فيديو لهم عبر انستجرام أثناء وجودهما بالساحل الشمالي، ليعلنان عن موعد طرح الديو الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وعلق على الفيديو قائلا: “النهايات أخلاق، في داهية، يوم الثلاثاء”.

https://www.instagram.com/reel/Cv2XolsI3nc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

جدير بالذكر أن، طرح المطربان عمر كمال وحسن شاكوش مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "إنتى التريند" تجمعهما سويا مرة أخرى بعد فترة من عدم التعاون.

وكانت آخر أغنية تجمعهما هى "جود مورنيج" عام 2022 والأغنية الجديدة تعاونا فيها مع إسلام ساسو، وهذا الديو هو الثانى للمطرب عمر كمال حيث طرح منذ أيام أغنية "السخان" بالمشاركة مع المطرب عبد الباسط حمودة.

المشاركة المهر الساحل الشمالى الثلاثاء المقبل المشارك المطرب عبد الباسط حمودة

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

حبس المتسبب في مصرع عقيد وأمين شرطة بالطريق الصحراوي بالبحيرة أربعة أيام

عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

البترول: التعاقد مع الكويت والسعودية لاستيراد الزيت للتكرير

لافتات الترويج للسياحة فى مصر تغزو ملاعب الدورى الإنجليزى

أول تعليق لمايكل سينكو بعد عرض الأزياء بالعلمين ويوجه رسالة شكر للمهرجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم