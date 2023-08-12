من الساحل الشمالي.. عمر كمال وحسن شاكوش يعلنان موعد طرح "في داهية"

أعلن مطربا المهرجانات الشعبية عمر كمال وحسن شاكوش عن أحدث أعمالهما الغنائية ديو “في داهية” المقرر طرحها خلال أيام على يوتيوب.

وشارك الثنائي “شاكوش وعمر” مقطع فيديو لهم عبر انستجرام أثناء وجودهما بالساحل الشمالي، ليعلنان عن موعد طرح الديو الجديد يوم الثلاثاء المقبل، وعلق على الفيديو قائلا: “النهايات أخلاق، في داهية، يوم الثلاثاء”.

https://www.instagram.com/reel/Cv2XolsI3nc/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

جدير بالذكر أن، طرح المطربان عمر كمال وحسن شاكوش مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "إنتى التريند" تجمعهما سويا مرة أخرى بعد فترة من عدم التعاون.

وكانت آخر أغنية تجمعهما هى "جود مورنيج" عام 2022 والأغنية الجديدة تعاونا فيها مع إسلام ساسو، وهذا الديو هو الثانى للمطرب عمر كمال حيث طرح منذ أيام أغنية "السخان" بالمشاركة مع المطرب عبد الباسط حمودة.