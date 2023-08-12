السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ جهاز هضمى: المبادرات الرئاسية فى الصحة سيطرت على المشكلات المتراكمة

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد حسن منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، عن جهود الدولة في دعم القطاع الصحي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة جاءت للسيطرة على المشكلات المتراكمة منذ عقود.

وأضاف أن مبادرة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 18 مليونًا و161 ألف خدمة مجانية للمواطنين خلال 47 يومًا.

وأشار إلى أن مصر كانت تعاني من مشكلات صحية متراكمة عبر عقود كانت من الصعب السيطرة عليها بدءًا من أمراض الكبد الكاملة وفيروس c، ومشاكل المرأة والأورام، وأمراض القلب، وأمراض الشيخوخة، ومشاكل السمع لدي الأطفال.

 وأوضح  أستاذ الجهاز الهضمي، أن الدولة قامت بعمل مسح سريع وشامل أثناء مبادرة ١٠٠ مليون صحة، بعدما قضت على فيروس c  في المراكز عام ٢٠١٤.

100 يوم صحة استاذ جهاز هضمي اكسترا نيوز

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