السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| "كيف فضل الله أمة محمد على باقى الأمم؟".. يسرى جبر يُجيب (فيديو)

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ أمّة النبي محمد صلّي الله عليه وسلم أمة مرحومة وتدينها سهل على خلاف الأمم السابقة التي كان تدينها جزءًا منه عقوبة وتضييق عليها.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ أمة محمد المباح لها كثير جدًا ولا يضيق عليهم، فطهارة المسلمين من النجاسة تكون بالغسل، أمّا الأمم السابقة من اليهود فقد كانوا إذا وقع على أحدهم نجس يقوم بخدش جسده إلى أن يسيل الدم منهن ولو على الثوب يقوم بتمزيقه، اعتقادًا منه بأنه بذلك يزيل النجس.

وأوضح أنّ الأمم السابقة فقد كان يعاقبهم الله بالنعمة، يحث عاقب بني إسرائيل بنعمة وفي نفس الوقت عقوبة وهي أكل المنّ والسلوى، لافتًا إلى أن الله قد يعاقب العباد في شيء بظاهرها نعمة ولكنها في نفس الوقت تكون عقوبة على العباد.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس اعرف نبيك أم ة النبي محمد الأمم السابقة

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