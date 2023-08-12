قناة الناس| "كيف فضل الله أمة محمد على باقى الأمم؟".. يسرى جبر يُجيب (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ أمّة النبي محمد صلّي الله عليه وسلم أمة مرحومة وتدينها سهل على خلاف الأمم السابقة التي كان تدينها جزءًا منه عقوبة وتضييق عليها.

وأضاف "جبر" اليوم السبت، خلال برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ أمة محمد المباح لها كثير جدًا ولا يضيق عليهم، فطهارة المسلمين من النجاسة تكون بالغسل، أمّا الأمم السابقة من اليهود فقد كانوا إذا وقع على أحدهم نجس يقوم بخدش جسده إلى أن يسيل الدم منهن ولو على الثوب يقوم بتمزيقه، اعتقادًا منه بأنه بذلك يزيل النجس.

وأوضح أنّ الأمم السابقة فقد كان يعاقبهم الله بالنعمة، يحث عاقب بني إسرائيل بنعمة وفي نفس الوقت عقوبة وهي أكل المنّ والسلوى، لافتًا إلى أن الله قد يعاقب العباد في شيء بظاهرها نعمة ولكنها في نفس الوقت تكون عقوبة على العباد.

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