السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حماقي ينضم لتريندات يوتيوب بأحدث أغنياته "مش كفاية فراق"

حماقي
حماقي

استطاع المطرب محمد حماقي أن يحقق نجاحا ملحوظا بأحدث أغنيات ألبومه الجديد التي تحمل عنوان “مش كفاية فراق” والتي انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة.

وحصدت أغنية “مش كفاية فراق” أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يومان من طرحها على يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وتلحين الملحن تامر علي، والموزع الموسيقي تميم.

وتقول كلمات أغنية "مش كفاية فراق":

مشاوير ذكريات وسنين
تفاصيل هنلاقيها في مين
وسؤال كل يوم بليل
راجعين ولا مش راجعين

حواديت زي حب زمان
عناوين روحنا كل مكان
أيام مش بتيجي كتير
أيام تغلب النسيان

يافراق مش كفاية فراق
هرتاح إمتى من الأشواق
وديت ليه حبيبي بعيد
أوجاعي كل يوم بتزيد

يافراق مش كفاية فراق
يا فراق جاي على العشاق
يرضيك هو إحنا أي اتنين
ما تروح روح لناس تانيين

في اليوم ألف مرة بموت
بيبان إني مش مبسوط
وهجيب فرحة تاني منين
ع الفاضي عمري بقى بيفوت

الباب متقفلش وراه
كداب لو هقول أنساه
وهعيش ع الأمل ده هعيش
دي حياتي كلها وياه

حنا حصد تفاص تريند تامر على ناس نفي مليون مشاهدة

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